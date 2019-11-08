Оренбург, , 09:45 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга продлил меру пресечения дочери и зятю священника Николая С., который обвиняется в сексуальном преступлении против детей. Елене С. и Виктору Щ. продлили срок содержания под стражей до 12 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Сторона защиты просила смягчить меру пресечения. Однако суд не удовлетворил ходатайство о домашнем аресте.

Напомним, задержания священника, а также его дочери и зятя прошли в сентябре 2019 года. Елену С. и Витора Щ. обвиняют по пунктам а, д, ж статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более несовершеннолетних лиц).

Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.

Стоит отметить, что ходатайство следствия о мере пресечения в отношении самого священника суд рассмотрит сегодня, 8 ноября. Материалы поступили не в Ленинский суд города, как это было ранее, а в Промышленный. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

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