Нур-Султан, , 09:41 — REGNUM В хищении 32 млн тенге ($82,4 тыс.), выделенных на реставрацию здания Государственного академического русского театра драмы им. Горького, подозревается директор ТОО «Астана-Кокше», сообщили в антикоррупционной службе республики.

По данному факту правоохранительные органы инициировали досудебное расследование. Следствие предполагает, что директор предприятия присвоил деньги, выделенные из бюджета на реконструкцию здания театра.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева назвала самые коррумпированные органы в республике. По её словам, наибольший уровень коррупции наблюдается в ведомствах, в которых гражданам приходиться неформально решать вопросы.

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