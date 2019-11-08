Уфа, , 09:44 — REGNUM В Башкирии ушел из жизни народный писатель республики Талха Гиниятуллин. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Народный писатель Башкирии, участник Великой Отечественной войны Талха Гиниятуллин (литературный псевдоним Анатолий Генатулин) скончался на 95-м году жизни.

Причины смерти не сообщаются.

Народный писатель родился 20 апреля 1925 года в деревне Уразово Учалинского района Башкирии и рано стал сиротой.

Во время Великой Отечественной войны работал фрезеровщиком, с 1943 года ушел на фронт. Был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени и боевыми медалями.

Талха Юмабаевич Гиниятуллин является автором десятков рассказов, повестей и романов, в том числе «Рябиновая гора», «Аю — таш», «Золотая моя колыбель», «Сто шагов на войне».