Москва, , 09:39 — REGNUM Участник скандала с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым Александр Протасовицкий вышел на свободу. Об этом 8 ноября сообщает телеграм-канал Baza.

В отличие от известных друзей, Протасовицкий не сумел добиться в суде условно-досрочного освобождения. Издание опубликовало видеозапись общения Александра с родителями у входа в колонию. Оно также отметило, что «Кокорин и Мамаев друга встречать не приехали».

Как сообщало ИА REGNUM, также футболисты не пришли в суд, на котором рассматривалась возможность освобождения Протасовицкого.

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