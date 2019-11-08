Абакан, , 09:36 — REGNUM Сильный ветер и метель ожидаются в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным Хакасского гидрометцентра, в республике вечером 8 ноября, а также 9 ноября ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с, порывы в горах могут достигать 35 м/с.

Прогнозируется метель, местами в горах выпадет сильный снег. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября жителей Хакасии предупредили о сильном ветре и гололедице.

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