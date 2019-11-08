Стамбул, Турция, , 10:05 — REGNUM Подразделения отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности турецкой провинции Стамбул провели масштабную контртеррористическую операцию, охватившую всю культурную столицу страны.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, стало известно о том, что в ходе операции было задержано множество подозреваемых в связях с террористами. В рамках операции в здании, расположенном на улице Джентльмен района Бахчелиэвлер Зафер, при оперативной поддержке сотрудников отдела специальных операций была задержана предполагаемая террористка. В результате обыска в ее жилище правоохранительные органы изъяли символику Рабочей партии Курдистана, а также документацию организации.

По другим адресам проведения оперативных мероприятий турецким силовикам также удалось захватить внутриорганизационную документацию террористов, а также материалы на электронных носителях. Арестованные подозреваемые были направлены в больницу Хасеки для прохождения медицинского контроля, а потом — в компетентные органы для проведения следственных действий.