Омск, , 09:19 — REGNUM Омский государственный технический университет (ОмГТУ) в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана заключил соглашения в области развития нефтепереработки и солнечной энергетики. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в правительстве Омской области.

ОмГТУ на выставке XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Заключено соглашение с Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова (Казахстан) и АО «Газпромнефть — Омский НПЗ». Речь идёт о развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области науки и образования, в том числе о подготовке обучающихся для предприятия, переподготовке и повышении квалификации специалистов.

Ещё одно соглашение позволит создать на базе омского технического вуза лабораторию, которая займётся исследованиями в области солнечной энергетики. Лабораторию планируют оснастить гетероструктурными солнечными модулями российского производства.

В 2020 году в Омской области планируется начать строительство солнечных электростанций. В связи с этим рассматривается возможность разработки совместно с университетом математической модели прогнозирования выработки электроэнергии солнечными электростанциями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6−7 ноября состоялся XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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