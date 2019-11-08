Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве 8 ноября возможен небольшой дождь, сообщает центр «Фобос».

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

"На погоду столичного региона скажется влияние высотной ложбины далекого североатлантического циклона, куда будут стекаться поля облачности и незначительных очаговых осадков при температурном фоне на 5 градусов выше климатической нормы ноября», — говорится в прогнозе.

В Москве будет облачно и с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла, в Подмосковье — до 8 градусов. Скорость ветра не превысит 7 м/с.