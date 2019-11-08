Москва, , 09:08 — REGNUM В начале туристического сезона власти Таиланда предупредили туристов о том, что строго запрещается провозить в страну электронные сигареты, испарители, кальяны и подобные устройства, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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К туроператорам обратилось Министерство туризма и спорта Таиланда с просьбой информировать клиентов о запрета на провоз и использование таких устройств. Выпущена памятка, где говорится, что курение полностью запрещено на ряде популярных пляжей.

Туристам напоминают, что использование электронных сигарет и испарителей объявлено в Таиланде «незаконным». Если обнаружат на границе, их конфискуют. Если полицейские застанут туриста за их использованием в стране, его ждёт штраф или тюремное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, антитабачная кампания в Таиланде начата в 2014 году. Под запрет использования попали все виды электронных сигарет и кальяны.

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