Ирбит, Свердловская область, , 09:05 — REGNUM В Ирбите (Свердловская область) вынесли приговор мужчине за убийство соседа ножом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Решением Ирбитского районного суда 55-летний ирбитчанин получил 9 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год за совершенное в январе 2019 года уголовное деяние.

Приговорённый распивал спиртное у себя в квартире, после чего увидел в окно своего соседа, к которому испытывал личную неприязнь. Убийца вышел на улицу и после словесной перепалки нанёс соседу удар клинком ножа в сердце. Гражданин скончался прямо на месте происшествия.

Ирбитчанин вину свою не признал и даже ходатайствовал о рассмотрение дела присяжными. Тем не менее, они вынесли вердикт о признании подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в свердловском Новоуральске местный житель осуждён за убийство своего сына. Инцидент произошёл в ходе пьяной ссоры.

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