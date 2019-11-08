Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:04 — REGNUM Слушание дела против известного танзанийского журналиста Эрика Кабендеры было вновь отложено до 20 ноября 2019 года в ожидании решения нового мирового судьи. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, журналисту были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и организованной преступности.

Мировой судья Августин Ревизиле, который должен был заслушать дело Кабендеры, недавно был назначен судьей Верховного суда Танзании. Однако слушания по делу были отложены уже несколько раз, сообщают репортеры. Ранее прокуроры заявляли, что расследование еще не было завершено.

Кабендера отрицает предъявленные обвинения, но недавно адвокаты начали переговоры с прокурорами о том, что журналист признает свою вину, так как президент Танзании Джон Магуфули предложил амнистию всем обвиняемым в экономических преступлениях в обмен на признание вины и выплату штрафов.

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