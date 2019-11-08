Москва, , 09:03 — REGNUM Правозащитник Сергей Шаров-Делоне, также являющийся художником-реставратором, скончался в Москве на 64-м году жизни. Об этом 8 ноября сообщил его сын Александр Шаров на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мой папа, Сергей Шаров-Делоне, умер сегодня (7 ноября) в 11 часов вечера», — написал в своем сообщении Шаров-младший.

Также он рассказал, что в последние месяцы правозащитник и его семья боролись с раком и «не успели» успешно закончить эту борьбу.

Отметим, Сергей Шаров-Делоне являлся художником-реставратором. Также был организатором митинга «белоленточной» оппозиции на Болотной площади в 2012 году и членом Комитета 6 мая, и еще членом рабочей группы Общественного расследования митингов на Болотной площади в мае 2012 года. В последнее время вел работу в благотворительном фонде помощи заключенным «Русь сидящая» и занимался руководством совместного проекта данного фонда и центра Сахарова — «Школой общественного защитника».