Ташкент, , 08:59 — REGNUM Дорожную карту по резкому сокращению теневой экономики в Узбекистане поручил разработать президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 8 ноября издание «Подробно.uz».

В рамках селекторного совещания глава государства также поручил Налоговому комитету внедрить в ноябре-декабре 2019 года новую систему полного взимания в нескольких регионах.

Мирзиёев также поручил взять под контроль введение в строй 145 новых крупных мощностей, которые планируют начать впуск продукции уже в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в Узбекистане ставка налога на добавленную стоимость снижена с 20% до 15%. Эксперты отмечают, что поступления в бюджет могут сократить на 2%.

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