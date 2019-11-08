Кызыл, , 08:54 — REGNUM Жители Тувы обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием запретить строительство цементного завода и разработку сырья возле горы Хайыракан. Коллективную петицию подписал 771 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении говорится, что по проекту предполагается строительство завода мощностью 200 тыс. тонн в год. При этом сырьё для изготовления цемента будут добывать в трёх местах в Туве, в том числе на Хайыраканском месторождении известняков, запасы которого достигают 19 млн тонн.

«При этом Хайыракан является одной из самых почитаемых святынь республики. Священной она является как для буддистов, так и для шаманистов, — представителей двух самых распространённых в Туве религиозных конфессий», — пишет автор петиции.

Гора была освящена в 1992 году далай-ламой, там построены две буддийские ступы — субурганы. Кроме того, гора стала одной из главных туристических достопримечательностей региона.

Автор опасается, что добыча известняка, которая проводится открытым способом, нанесёт «непоправимый урон туристической отрасли республики и национальному самосознанию, духовному развитию тувинского народа».