Калуга, , 11:19 — REGNUM В Калуге 382 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 26 человек погибли и 475 получили травмы, было зарегистрировано в октябре 2019 года. Об этом 8 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ОГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

В Калуге стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!» Гибдд.рф/r/40

Одним из основных видов происшествий на дорогах областного центра является наезд на пешехода. В октябре произошло 124 таких случая, что составляет 32,5% от общего количества происшествий. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 61 ДТП, из них 36 — на нерегулируемых пешеходных переходах, 25 — на регулируемых. Кроме того, отмечается рост числа ДТП, произошедших по вине самих пешеходов.

Для предупреждения дорожных происшествий с участием пешеходов в Калуге стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Оно направлено на выявление водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, а также пешеходов, переходящих дорогу в неустановленных местах.

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