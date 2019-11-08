Избербаш, Дагестан, , 08:53 — REGNUM Двое воспитанников детского дома из дагестанского города Избербаша ответят в суде за убийство пенсионерок. Они также обвиняются в совершении разбойных нападений и краже, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в октябре-декабре 2018 года фигуранты дела проникли в дома двух пенсионерок в Избербаше и селе Новокаякент Каякентского района Дагестан. Применив к хозяйкам насилие, обвиняемые похитили деньги и имущество, а затем убили пожилых женщин.

Кроме того, в указанный период детдомовцы совершили серию краж в городе Дербенте. При этом на момент совершения этих преступлений обвиняемые — уроженцы города Кизляра и Кизлярского района Дагестана — являлись несовершеннолетними.

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