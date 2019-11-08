Амстердам, , 08:48 — REGNUM Чиновники голландского Министерства юстиции и безопасности умышленно не включили пояснение к статистическим данным о преступности среди беженцев в доклад на эту тему. Кроме того, они не сообщали об этой информации тогдашнему замминистру по вопросам беженцев Марк Гарберс (Mark Harbers). В мае с.г. Гарберс был вынужден уйти в отставку, после того как он неправильно информировал нижнюю палату голландского парламента.

Об этом пишет голландская газета NRC, которая получила доступ к внутренним документам министерства. Обнародованные теперь факты противоречат выводам внутреннего расследования самого министерства. Согласно им, чиновники министерства не сделали ничего предосудительного.

NRC получила в своё распоряжение мэйлы, в которых чиновники министерства обсуждают, как лучше представить цифры преступности среди беженцев. Было решено предоставить цифре в виде рейтинга наиболее часто совершаемых преступлений. В первую десятку попали такие преступления, как кражи в магазинах и карманные кражи. Это позволило отнести более тяжёлые преступления, вроде покушений на непредумышленное убийство и сексуальные преступления, к категории «прочие».

Чиновники предупреждали друг друга, что в результате такого подхода более тяжёлые, но и более редкие преступления могут оказаться за рамками доклада, предназначенного для членов парламента. Между тем парламентариев интересовали данные именно о таких преступлениях. Поэтому было предложено включить в доклад пояснение к разделу «прочие». Однако затем чиновники передумали, поскольку такое пояснение могло вызвать вопросы. Так, один чиновник указал, что пришлось бы объяснять, почему оскорбление включено в топ-10 преступлений, а сексуальные преступления — в категорию «прочие».

В окончательном докладе, предложенном парламенту, было сказано только, что категория «прочие» включает в себя «различные иные преступления, частота которых составляет от 1−2 до несколько десятков в год».

Замминистра Гарберс подал в отставку, после того как стало известно, какие преступления оказались включёными в категорию «прочие». По его словам, это случилось совершенно непреднамеренно. Опубликованные газетой NRC данные показывают, что это не так.