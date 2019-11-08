Санкт-Петербург, , 08:50 — REGNUM Санкт-Петербург оказался в пятницу под влиянием теплого атмосферного фронта, благодаря которому будет пасмурно, пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди», — отметил специалист.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов в Петербурге, а в Ленинградской области от минус 3 до плюс 3 градусов. Ветер в регионе будет юго-восточный 2−7 м/с.

«Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 765 мм рт. ст., что выше нормы», — резюмировал Леус.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу днем в отдельных районах Ленинградской области ожидается гололед, а в конце дня местами туман.