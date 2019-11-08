Самара, , 08:50 — REGNUM Глава Промышленного внутригородского района Самары, которого обвиняют в коммерческом подкупе, предстанет перед судом в Самаре. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый с 2017 года по 2018 года представлял интересы компании, которая являлась подрядчиком «Региональный оператор Самарской области «Фонда капитального ремонта Самарской области» (далее — Фонда), выполняющим работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории области.

Следователи читают, что глава Промышленного района передал родственнику врио генерального директора фонда более 11 миллионов 900 тысяч рублей, чтобы последний передал их своему брату (врио генерального директора фонда). За эти деньги он должен был беспрепятственно перечислить денежные средства по договорам подряда за выполнение ремонтных работ.

В настоящее время врио генерального директора фонда и его брату предъявлено обвинение в совершении нескольких коммерческих подкупов.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.