Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Здоровье представителей так называемого поколения миллениалов — людей, родившихся в 1981—1996 года — снижается быстрее, чем у предыдущих поколений, а уровень смертности более чем на 40% выше. Такие неутешительные выводы сделала Федерация независимых американских страховщиковBlue Cross Blue Shield Association (BCBS), которая занимается страхованием жизни половины населения США.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в отчёте на 32 страницах, среди основных проблем как с физическим, так и с психическим здоровьем у миллениалов специалисты назвали гипертонию, высокий уровень холестерина, тяжелую депрессия, гиперактивность. К этому можно добавить и большой процент самоубийств.

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Всё это, как полагают экономисты, уже в ближайшие годы приведет к увеличению расходов на здравоохранение. Прогнозируется, что их лечение будет стоить на 33% больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдётся США примерно в $4,5 тыс.

Ещё одно тревожное последствие слабого здоровья миллениалов — их неспособность эффективно трудиться и вносить вклад в экономику страны. Это, в свою очередь, может привести к снижению роста доходов у людей этого поколения и их безработице.

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