Челябинск, , 08:43 — REGNUM В Челябинске Следственный комитет начал проверку после публикаций в СМИ о травле шестиклассника. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Речь идёт о якобы ненадлежащем отношении сотрудников школы к ребёнку. «В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ и принято процессуальное решение», — поясняют в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт разгорелся в одной из школ. Мать ребёнка утверждает, что это спровоцировал её отказ сдавать деньги на нужды образовательного учреждения и на подарки учителям, а также проведённые после её обращений в разные органы проверки.

Впрочем, другие родители придерживаются иной точки зрения. По их словам, дело не в деньгах, а в поведении как женщины, так и её сына, которые якобы ведут себя не подобающим образом и провоцируют конфликты.

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