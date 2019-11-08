Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Открыть филиал АОО «Назарбаев интеллектуальной школы» в одном из приграничных российских регионов предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI межрегиональном форуме приграничного сотрудничества в Омске.

В рамках встречи президентов России и Казахстана в расширенном составе Токаев рассмотрел вопрос развития сотрудничества в сфере образования. Он предложил также открыть в Нур-Султане физико-математическую школу на базе университета им. Баумана.

Вместе с тем глава государства предложил разработать трехлетнюю программу сотрудничества в области спорта. Токаев назвал перспективным сотрудничество в сфере спортивного образования и спортивной медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на XVI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске стороны приняли концепцию программы приграничного сотрудничества.

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