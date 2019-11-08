Челябинск, , 08:32 — REGNUM В Челябинске мать одного из учеников шестого класса одной из школ заявляет об организованной против него травле. Поводом якобы стал отказ женщины сдавать деньги, пишут местные СМИ.

Как пишет портал 74.ru, мальчика травят его сверстники, а педагоги называют его «пустым местом». Более того, не так давно на него жаловались в инспекцию по делам несовершеннолетних. Всё это началось якобы после того, как мать ребёнка не стала сдавать деньги на подарки педагогам. А затем женщина оказалась против покупки рабочих тетрадей по английскому языку. Она посчитала, что раз школа не в силах предоставить их учащимся, то не имеет права и требовать их, и написала в прокуратуру и городской комитет по делам образования.

После этого в школе прошла проверка. По данным СМИ, комитет по делам образования взял учреждение на контроль, а прокуратура вынесла предостережение. Бесследно для матери и сына это не прошло. Женщина заявляет: на неё и на ребёнка оказывается психологическое давление.

Впрочем, родители некоторых одноклассников мальчика утверждают, что дело совсем не в деньгах, а конфликт начался задолго до отказа сдавать средства в родком. Главной причиной якобы стало поведение сына женщины, который матерится и провоцирует конфликты, а также то, что сама она является конфликтной. За последний год ею было инициировано несколько проверок в школе, и в ходе них родителей вызывали и в прокуратуру, и в полицию. В итоге граждане обратились за помощью в комитет по делам образования и попросили избавить класс от такого ребёнка.

Кто прав в этой истории, а кто нет, предстоит выяснять силовикам. Свою проверку после публикаций в СМИ начал Следственный комитет.