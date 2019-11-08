Якутск, , 08:37 — REGNUM Совместный проект сельхозакадемии и школы-интерната «Открытые сердца» в Якутии выиграл президентский грант на 1,7 млн рублей. Победители намерены потратить деньги на иппотерапию для реабилитации детей-инвалидов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 2020 года на базе Якутской сельскохозяйственной академия для 100 детей с ограниченными возможностями развития будут давать уроки верховой езды. Иппотерапия — хорошо зарекомендовавший метод в реабилитации особенных детей. Общение с животными помогает ребёнку быть уверенней, снимать напряжение и стресс.

Получение гранта будет отличной помощью в работе с детьми-инвалидами.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ обсудят законопроект о повышении пособия для неработающих трудоспособных граждан, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом до 18 лет либо инвалидами детства I группы.