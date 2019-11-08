Курган, , 08:28 — REGNUM В Кургане онкодиспансер оснащают современным оборудованием для оказания высокотехнологической медицинской помощи. Устанавливают новый мультиспиральный компьютерный томограф, на очереди — рентгенодиагностический комплекс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году для Курганского областного онкодиспансера приобретено 39 единиц оборудования, современные эндоскопические комплексы. Финансирование составило 231,8 млн рублей.

В начале ноября в Курган прибыли московские врачи из центра онкологии имени Н.Н. Блохина.

«Регион сложный. Очередная непростая задача — правильно реализовать планы на 2020−2021 годы», — отметил представитель национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Тигран Геворкян.