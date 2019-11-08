Москва, , 08:27 — REGNUM В 2019 году совокупная доля ведущих здоровый образ жизни граждан России составила 12%, сообщает 8 ноября РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что при опросе учитывались в том числе факторы физической активности, курения и употребления алкоголя.

Соответствующий демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце 2018 года, а статистика по нему опубликовалась впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего людей, которые придерживаются здорового образа жизни — занимаются спортом, не курят и не употребляют алкоголь, — проживают в регионах Северного Кавказа, свидетельствуют данные рейтинга регионов по приверженности населения ЗОЖ в 2018 году. Последние три места в рейтинге занимают Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.

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