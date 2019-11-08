Москва, , 08:21 — REGNUM В Москве открылась новая площадка для регистрации брака. Поженится теперь можно на ипподроме, сообщается на сайте Кремля.

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Подать заявление для регистрации брака на этой площадке нужно в Хорошевском отделе ЗАГС или на портале госуслуг.

Бракосочетания пар будут проходить в колонном зале Центрального московского ипподрома —старейшего ипподрома России. После церемонии молодожены смогут побывать на трибунах ипподрома.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Москвы открыты 30 необычных площадок для регистрации брака.

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