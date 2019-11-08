Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM Трое жителей Бурятии, страдающие сахарным диабетом, обратились в надзорное ведомство с жалобой на нарушения их прав на бесплатное обеспечение лекарственными средствами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По итогам проведённой проверки прокуроры выяснили, что необходимые лекарства выдавались пациентам несвоевременно и не в полном объеме, что противоречит закону.

«Некоторые препараты закупались гражданами на собственные денежные средства. Одна из заявителей, являющаяся инвалидом 3 группы, в течение пяти месяцев приобретала самостоятельно лекарства и расходный материал к медицинскому устройству для введения инсулина», — добавили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление руководителям двух медицинских учреждений Улан-Удэ. В результате должностное лицо было привлечено к дисциплинарному взысканию, а больные были обеспечены бесплатными лекарствами и расходным материалом.

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