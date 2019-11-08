Омск, , 08:11 — REGNUM Пребывание в Омске оставило у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приятные впечатления. Об этом казахстанский лидер сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Напомним, в столице Омской области Токаев принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Токаев признался, что город ему понравилось, также его приятно впечатлило гостеприимство местных жителей. Глава Казахстана обратил внимание на значительную подготовку Омска к мероприятию.

«Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск», — цитирует Токаева сайт Кремля.

Токаев добавил, что он посмотрел местные телепередачи, что позволило ему «окунуться в местную жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск накануне, 7 ноября, для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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