Биробиджан, , 08:20 — REGNUM Превышение количества умерших над числом новорождённых определяет картину естественного движения населения Еврейской автономной области: только за девять месяцев 2019 года население области сократилась на 378 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным, опубликованным Росстатом, в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 года число умерших — всего 1 670 человек — выросло на 0,8%. В то же самое время рождаемость в области снизилась сразу на 8,8% — с 1 417 до 1 292 человек. Также показательны статистические данные по миграционным процессам: число покинувших область жителей больше, чем прибывших — 3 162 против 3 007 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения Дальнего Востока продолжает сокращаться катастрофическими темпами, такое положение дел президент России Владимир Путин признал тревожным.