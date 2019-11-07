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В Крым на поезде и не только. Сколько стоит и как добраться из регионов

С 8 ноября можно купить железнодорожные билеты в Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия». Российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс», которая выбрана оператором маршрута, начнет перевозить пассажиров в декабре. Билеты можно будет купить как в железнодорожных кассах, так и на интернет-ресурсах.

Поезда будут курсировать из Москвы и Санкт-Петербурга. Первый состав «Таврия» (№7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Движение из Москвы запланировано на 24 декабря.