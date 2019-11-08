Пермь, , 07:40 — REGNUM В Перми в доме № 14 по улице Ямпольской начался капитальный ремонт лестничного марша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В здании провели работы по откачке воды из подвала, отремонтировали канализацию, восстановили и укрепили кладку боковой части лестницы. Вскоре планируют уложить лестничные плиты и начать ремонт входных групп. Проведено обследование дома специализированной организацией. Заключение пока не готово.

Напомним, осенью 2019 года ситуацию, в которой оказались жильцы дома на Ямпольской, предали публичной огласке. Люди опасались за свои жизни и здоровье. В подъезде уже обрушилась лестница. Дом находился в ужасном состоянии, но не признавался аварийным.

После информационного всплеска следственные органы заявили о возбуждении уголовного дела по факту халатности чиновников, поскольку дом является частью муниципального жилищного фонда.

В свое оправдание муниципалитет сообщил, что у жителей дома низкая платежная дисциплина. Регулярно вносят платежи лишь 10% жильцов, взносы в Фонд капитального ремонта — и вовсе 3%. В результате сложилась ситуация по недофинансированию дома с точки зрения текущего ремонта, что сказалось на общем состоянии здания и жилых помещений. Прежняя управляющая компания при такой ситуации отказалась от обслуживания здания. В конце лета дом передан в управление ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».

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