Пермь, , 07:21 — REGNUM Пермская транспортная прокуратура подала иск на АО «Международный аэропорт «Пермь». Арбитражный суд региона 7 ноября принял заявление к производству с рассмотрением в упрощённом порядке.

Прокуратура потребовала для аэропорта административные санкции за осуществление предпринимательской деятельности не в соответствии с лицензией, сообщает Business Class.

Примечательно, что ранее надзорное ведомство судилось из-за нарушения условий использования источников ионизирующего излучения. Летом 2019 года Арбитражный суд Прикамья вынес по этому делу решение о штрафе на общую сумму 90 тыс. рублей.