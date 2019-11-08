Москва, , 07:14 — REGNUM Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга будет работать с 11 по 25 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что главной задачей сервиса станет информирование граждан по вопросам, связанным с оказанием транспортных услуг и защитой прав потребителей при пользовании такси и машин каршеринга.

Обратиться в созданный центр Роспотребнадзора по этим вопросам можно будет по телефону 8 800 555 49 43. Работа этого сервиса будет бесплатной и круглосуточной, однако консультации в территориальных органах и организациях Роспотребнадзора будут проводиться в соответствии с установленными в них графиками работы.

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