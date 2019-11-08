Красноярск, , 07:11 — REGNUM В Красноярском крае с 11 по 12 ноября возможны временные помехи цифрового сигнала. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Помехи могут возникнуть у современных телевизоров и цифровых приставок, может исчезнуть изображение. Причина — настройка передающего оборудования десяти общероссийских телеканалов первого мультиплекса.

Будет происходить техническая настройка включения региональных телеканалов в программы цифрового вещания российских ТВ-каналов.

Изменения не коснутся абонентов кабельного, спутникового или интернет-телевидения, подчеркнули в пресс-службе правительства края.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра РФ ДмитИА REGNUM, переход России на цифровое телевещание завершён успешно.

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