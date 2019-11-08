Оренбург, 8 ноября 2019, 07:10 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области за незаконное пересечение границы осуждены иностранец и местный житель, оказавший пособничество в совершении преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре.
По данным ведомства, гражданин Азербайджана, следуя пешком в обход пунктов пропуска без действительных документов и надлежащего разрешения, пересек госграницу России с Казахстаном. Житель Первомайского района оказывал нарушителю помощь, чтобы иностранца не заметили пограничники.
Суд приговорил гражданина Азербайджана к девяти месяцам колонии-поселения. Пособник оштрафован на 23 тыс. рублей.