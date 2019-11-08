Курагинский район, Красноярский край, , 07:02 — REGNUM Новая школа на 115 мест открылась в деревне Петропавловке Курагинского района Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, школа в Петропавловке появилась впервые.

Раньше школьников из Петропавловки приходилось возить на занятия в соседнюю деревню Черемшанку.

В новой школе откроют 13 классов. Занятия будут посещать дети из Петропавловки и ближайших населённых пунктов.

По данным краевого правительства, в штат уже приняли 20 педагогов-предметников и узких специалистов.

Строить школу в Петропавловке начали в 2017 году. На это потратили порядка 190 млн рублей, в том числе более 180 млн — из бюджета Красноярского края.

Всего в регионе в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» появятся семь новых школ.

Как сообщало ИА REGNUM, новая школа откроется в Самаре в 2020 году.