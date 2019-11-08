Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Адвокат информатора, сообщение которого привело к процедуре запуска так называемого импичмента президенту США Дональду Трампу, обратился к юристу Белого дома с просьбой прекратить преследовать его клиента. Об этом 8 ноября сообщает CNN.

«Президент Соединенных Штатов, занимается риторикой и деятельностью, которая ставит моего клиента, информатора разведывательного сообщества, и его семью в физическую опасность», — написал Эндрю Бакай в своём обращении.

Телеканал добавляет, что американский лидер не единожды пытался дискредитировать информатора, объясняя это необходимостью «встречи со своим обвинителем» и раскрытия его личности. Трамп также обвинил осведомителя в ангажированности поскольку ранее никогда не встречался с этим человеком и не знал его лично.

Ранее в американской прессе предполагали, что информатором по скандальному делу может выступать 33-летний сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла.

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