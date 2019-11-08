Благовещенск, , 07:10 — REGNUM В Приамурье, по информации, которую привела областной министр социальной защиты Наталья Киселёва, только в текущем году из замещающих семей обратно в детские дома было возвращено 90 детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра, в Приамурье более чем в тысяче семей родители не исполняют своих родительских обязанностей должным образом, что обусловлено отсутствием у них работы, низким доходом, неустроенностью в личной жизни и злоупотреблением алкоголем.

«По итогам этого года 512 детей изъяли из семей. Кого-то изымали временно, пока родители не выйдут из трудной жизненной ситуации. Зарегистрировано более 200 случаев, когда родители были лишены родительских прав. Между тем в текущем году 90 детей из замещающих семей были возвращены в детские дома. Это примерно четвёртая часть всех, кого взяли под опеку в 2019 году. Причём больше всего отказов регистрируется в семьях, когда ребёнок и приёмные родители являются родственниками, либо когда ребёнок — подросток», — прокомментировала Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, в детских домах и органах опеки Курганской области наблюдается переизбыток сотрудников. При этом Зауралье «бьёт рекорды» по детским суицидам и числу побегов из детских домов.