Пермь, , 06:57 — REGNUM В Перми прокурорская проверка по жалобе жителя дома по ул. Малкова завершилась дисквалификацией директора управляющей компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства. В частности, проверяющие столкнулись с фактами ненадлежащего услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, отсутствием свободного доступа к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, услугах и выполняемых работах в доме.

По результатам рассмотрения административного дела суд вынес решение о дисквалификации директора управляющей компании на десять месяцев. Определение суда вступило в законную силу.