Шэньчжэнь, Китай, , 06:55 — REGNUM Крупная китайская компания вещания The China Media Group (CMG) официальна запустила свой центр в районе Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Расположенный в городе Шэньчжэне провинции Гуандун, которая граничит с Гонконгом, «Радио Большого Залива CMG» начало вещание на район с сентября текущего года. Радиостанция вещает в основном на кантонском диалекте, в то время как некоторые программы выходят и на более экзотических диалектах вроде хакка.

Президент CMG Шэнь Хайсюн отметил, что запуск центра выводит региональную систему коммуникаций в Гуандуне, Гонконге и Макао на совершенно новый уровень. Напомним, что в район Большого Залива в Китае входят Гонконг, Маое и девять городов провинции Гуандун — Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Хуэйчжоу, Дунгунань, Чжоушаь, Цзянмэнь и Чжаоцин.