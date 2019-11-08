Магадан, Магаданская область, , 07:07 — REGNUM В Магадане в разных районах города приступили к установке новогодних ёлок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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До 12 декабря «Горсвет» установит и украсит 11 ёлок на городских площадях и в микрорайонах Магадана, а также в посёлке Сокол.

Светодиодными лампами украсят фонтаны на площади Космонавтов и в сквере «70 лет Магадану».

Также праздничное оформление появится на улицах, в парках.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах страны уже началась подготовка к Новому году. На главных площадях городов устанавливают конструкции для ёлок, а в одном из районов Владивостока и вовсе уже установили новогоднюю ёлку.