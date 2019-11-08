Москва, 8 ноября 2019, 06:45 — REGNUM В столице 8 ноября сохранится относительно тёплая облачная погода, с прояснениями и небольшими осадками, сообщает Гидрометцентр.
Дневная температура воздуха в Москве ожидается +5…+7 °С, ночью прогнозируется понижение температуры до — 1 °C.
В Подмосковье днём температура воздуха составит +3…+8 °С, при таком же понижении ночной температуры до — 1 °C.
Ветер восточный, 2−7 м/с.
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