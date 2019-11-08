Пермь, , 06:40 — REGNUM В Перми проводится доследственная проверка по факту нападения на корреспондента ГТРК-Пермь. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее телекомпания заявила о нападении мужчины на журналиста во время съемок сюжета о сносе частных гаражей в Разгуляе. По данным СМИ, охранник, не желая отвечать на вопросы, вырвал микрофон и ударил девушку. Сюжет с инцидентом был показан в эфире телеканала.

За корреспондента вступился Союз журналистов. Лидер регионального отделения заявил, что подаст заявление в прокуратуру, поскольку налицо нападение на журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей.

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