Тегеран, , 08:56 — REGNUM Иранское информационное агентство Fars сообщило, что со 2 декабря 2019 года иранский национальный авиаперевозчик Iran Air возобновит прямые рейсы между Тегераном и Римом.

По словам официального представителя Iran Air Масумех Аскарзаде, авиакомпания возобновит полеты в Рим в ответ на многочисленные запросы иранцев, проживающих в итальянской столице. «Нам поступило множество запросов от иранцев, проживающих в Италии, и мы не могли не удовлетворить их потребности», — подчеркнула представитель деловых кругов.

Представитель Iran Air заявила, что рейсы из Тегерана в Рим будут выполняться каждый понедельник и четверг. Она напомнила, что Иран уже выполняет рейсы Тегеран-Милан каждый вторник и пятницу.