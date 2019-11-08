Тегеран, , 08:48 — REGNUM 6 ноября иранский ученый Хамид Реза Пур Касеми был назван лучшим иранским ученым, а также одним из 5 лучших ученых U-40 Всемирной академии наук. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Профессор Хамид Реза Пур преподает и проводит исследования на сельскохозяйственном факультете Университета Шираза. Он занимает должность доцента кафедры природных ресурсов и инженерной экологии.

Всемерная академия наук (TWAS) была основана в 1983 году группой ученых из развивающихся стран под руководством Абдуса Салама, пакистанского физика и нобелевского лауреата. Ученые Ирана впервые вошли в топ-5 U-40.