Тегеран, , 09:04 — REGNUM Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи заявил, что в этом году более 3 миллионов иранских паломников осуществили хадж в Ирак по случаю Арабейна. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, огромное количество иранских паломников, поехавших по случаю Арабейна в Ирак, говорит о том, что между двумя государствами существуют нерушимые связи, которые враги не смогут разорвать. «Празднование Арабейна само по себе — признак близости между народами двух стран», — подчеркнул чиновник.

Аббас Салехи напомнил о том, что враги в разных концах мира стараются разделить исламские народы для того, чтобы ими манипулировать в своих интересах. Он призвал сохранять существующую близость между Ираном и Ираком и укреплять дружеские двусторонние отношения.