Тегеран, , 09:23 — REGNUM 6 ноября в Великобритании была учреждена премия по математике имени Марьям Мирзахани — известного иранского ученого и профессора Стэнфордского университета. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Творец науки Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам председателя стипендиального комитета Ричарда Тэйлора, премия составит 50 000 долларов, и она будет вручаться выдающимся математикам-женщинам, которые защитили свои докторские диссертации не менее двух лет назад.

Ричард Тэйлор выразил надежду на то, что премия имени Марьям Мирзахани вдохновит молодых талантливых женщин заниматься математикой. «Признание способностей выдающихся женщин-математиков является данью памяти прекрасному интеллекту Марьям Мирзахани», — подчеркнул Глава стипендиального комитета.