Владивосток, , 06:41 — REGNUM Девять лет лишения свободы за дачу взятки в пять миллионов рублей получил иностранный гражданин решением Уссурийского районного суда, 8 ноября сообщили в пресс-службе прокуроры Приморского края.

В декабре 2017 года подсудимый, через посредника решил дать взятку чиновнику, курирующего контроль в области долевого строительства за помощь в открытии гостиницы во Владивостоке.

Преступник пытался получить положительное заключение на построенной им гостинице, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Кроме отбывания срока в колонии иностранному гражданину придется заплатить штраф в размере 25 миллионов рублей.

Напомним, в конце августа на Урале был задержан иностранец, попытавшийся дать взятку сотруднику полиции.

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