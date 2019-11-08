Урумчи, Китай, , 06:03 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района направили более 8000 научных и технических специалистов в 87 уездов, городов и районов Синьцзяна для оказания помощи в борьбе с бедностью, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

К настоящему времени им удалось популяризировать 1824 новые технологии и внедрить 1925 новшеств в регионе. Среди них — 533 человека, возглавивших создание сельскохозяйственных предприятий, организаций экономического сотрудничества и профессиональных ассоциаций.

Почти 460 тыс. фермерских домохозяйств напрямую приняли участие в программах, запущенных специалистами, из них 340 тыс. уже ощутили на себе рост доходов и достатка. Специалисты раздали 1,3 млн копий технических материалов и помогли в трудоустройстве 109 тыс. человек.

Напомним, что власти Синьцзяна начали в пилотном режиме направлять учёных и технических экспертов в бедные и отдалённые районы региона с 2002 года. Систематический характер это обрело в 2007 году.